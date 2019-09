Perdite sulla condotta, comuni del Gargano a secco: ancora disagi a San Giovanni Rotondo e in alcune frazioni

Sono in via di ultimazione i lavori di riparazione sulla condotta per San Giovanni Rotondo, che alimenta la zona alta della città di San Pio, Pulsano, frazione di Monte Sant’Angelo, e Ruggiano, frazione di Manfredonia. Il ripristino dell’abituale pressione nella rete avverrà gradualmente a partire da questa notte e proseguirà fino a domani mattina. Disagi si sono verificati nelle scorse ore anche a San Marco in Lamis e nella frazione di Borgo Celano.

I tecnici di Acquedotto Pugliese stanno lavorando ininterrottamente per consentire il ripristino del servizio. Al termine delle operazioni di riparazione, che si prevede di ultimare nel tardo pomeriggio, si procederà con il progressivo riempimento della condotta e dei relativi serbatoi. Al fine di limitare gli eventuali disservizi, prosegue, fino a tarda sera, la fornitura di acqua mediante autobotti negli abitati interessati.

A San Giovanni Rotondo tre autobotti in via Aldo Moro nei pressi dell’Hotel Gran Paradiso, in località Ruggiano una autobotte nei pressi della Chiesa Madonna di Ruggiano, anche a Pulsano una autobotte nei pressi del centro abitato

Disagi sono avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dalla interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.