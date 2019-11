Madre urla disperata, bimbo rischia di soffocare con un pezzo di wurstel: autista soccorritore del 118 gli salva la vita

Su Facebook Antonio Primavera di San Severo, autista soccorritore del 118 di Sanitaservice, ha raccontato "un evento bruttissimo ma finito a lieto fine". L'uomo rientrando a casa e dopo aver parcheggiato la sua auto ha sentito delle urla e visto una donna molto agitata insieme a un bambino: "Mi sono avvicinato di corsa alla signora e le ho chiesto il motivo di quelle urla, ma continuava solo a gridare".

A quel punto l'autista soccorritore si è reso conto che il bambino aveva qualcosa in bocca che non era riuscito a deglutire: "Ho capito subito il pericolo e ho praticato le manovre di disostruzione, grazie alle quali è uscito un pezzo di wurstel. Mi sono assicurato che il bambino non avesse più niente che potesse a ostruirgli le vie aeree e nello stesso tempo ho cercato rassicurare la signora che il bambino stava bene e stava piangendo solo per lo spavento" scrive il dipendente di Sanitaservice "eroe"

Antonio conclude: "Oggi mi sento veramente di dire grazie alla mia esperienza al 118 e grazie ai medici e colleghi con cui avuto modo di lavorare insieme e facendo lavoro di squadra e imparando ogni giorno sempre di più. Poi un grazie va sempre al nostro Signore Gesù Cristo che ci mette sempre la sua mano."