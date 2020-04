Roghi di plastica e polistirolo nei campi: blitz dei carabinieri forestali, denunciato imprenditore agricolo

Roghi di materiale plastico e polistirolo nei campi, scatta il blitz dei carabinieri forestali sul Gargano: denunciata una persona.

Durante l’attività di controllo del territorio, i militari della stazione carabinieri forestale di San Nicandro Garganico, nell’ambito della repressione dei reati ambientali, dopo aver individuato una vasta combustione di seminiere per piantine di pomodori in polistirolo e tubi d’irrigazione in plastica, sono riusciti ad individuare il responsabile il rogo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si tratta del titolare di una azienda agricola di Poggio Imperiale, che è stato denunciato all'autorità giudiziaria. All'uomo, oltre alla denuncia per illecito smaltimento di rifiuti tramite combustione, sono state irrogate sanzioni amministrative per 2000 euro complessivi. I reparti carabinieri forestale continuano nell’incessante attività di controllo per reprimere tali reati.