Animalisti foggiani scendono in piazza per Rocky, il pitbull ferito a morte da un poliziotto: "Giustizia"

Sono pronti a scendere in piazza per chiedere "Giustizia per Rocky", il pitbull morto a Napoli durante la consegna di una notifica a un pregiudicato agli arresti domiciliari, in seguito ai due colpi d'arma da fuoco sparati al suo indirizzo da un agente di polizia, di cui il primo nel tentativo di difendere un collega dall'aggressione del cane.

Questa sera alle 19.30 in Piazza Italia i volontari delle associazioni Guerrieri con la coda, i volontari Protezione Animali Foggia e di 'Battito animale' organizzeranno un momento di riflessione: "Aspettiamo che la cittadinanza foggiana si raccolga con noi in memoria del nostro fratello Roky"