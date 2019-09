Lucio Dalla "risorge" dai fondali delle Tremiti. Emiliano: "Qui dove il mare luccica e deve continuare a farlo"

Il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, commenta il ritrovamento da parte dei ragazzi non vedenti dell'associazione Albatros, della maglia con il volto, la dedica e l'autografo dei Lucio Dalla.

Maglia Lucio Dalla: il commento di Emiliano

"Com’è profondo il mare? Ieri, alle Isole Tremiti, i ragazzi non vedenti dell’associazione Albatros (sub brevettati e con capacità straordinarie) si sono immersi per raccogliere la plastica dai nostri meravigliosi fondali.

Ad un certo punto la sorpresa. Una dedica che arriva dal mare: “Ma i sogni non finiscono mai”. L’autore della dedica è Lucio Dalla, uno che questo paradiso in terra lo amava, lo viveva, lo proteggeva. E questa maglietta, questo cimelio, riemerge per ricordarci che il mare è profondo e preziosissimo. E che è una delle cose più care che abbiamo.