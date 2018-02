Da una segnalazione il blitz della polizia in un’autodemolizione: trovata merce rubata per 30mila euro

Da una segnalazione giunta al centralino del commissariato di polizia di Cerignola, circa la presenza in una autodemolizione del posto, di persone intente a ‘cannibalizzare’ un camion, la scoperta di merce rubata del valore di 30mila euro

Sotto una tettoia in cemento, gli uomini in divisa hanno notato vistose macchie di olio motore e una busta nera di plastica con all’interno documenti, materiale cartaceo e alcuni tubicini sanitari utilizzati per l’erogazione di ossigeno medicale. Tra i documenti risultava esserci una carta di circolazione corrispondente ad un veicolo provento di furto; inoltre sono state rinvenute 24 bombole di ossigeno medicale ed un assale appartenente ad un Fiat Ducato maxi.

All’interno del cassone di un camion è stato rinvenuto un propulsore Fiat, la selleria, le portiere anteriori e posteriori di un Fiat Ducato maxi con scritta ‘Medicar’, un serbatoio di carburante e un carrello in alluminio per trasporto di bombole di ossigeno. Da accertamenti è stato appurato che la merce era provento di furto pertanto è stato contattato il denunciante.

Quanto rinvenuto, del valore di 30mila euro, è stato sottoposto a sequestro mentre il proprietario dell’autodemolizione, G.P. classe 1978, è stato denunciato in stato di libertà a disposizione della Procura della Repubblica di Foggia. Ancora una volta, la tempestività di intervento della Polizia di Stato, è stata fondamentale per il recupero di merce di ingente valore, interrompendo l’attività criminosa ed assicurando il colpevole alla giustizia.