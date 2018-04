Rissa tra donne presso il Santuario di San Pio: foggiana e macedoni litigano per l'elemosina

Rissa sul piazzale antistante il Santuario di San Pio a San Giovanni Rotondo: tre donne, di cui una foggiana e due macedoni, sono venute alle mani dopo un acceso diverbio. Motivo del litigio, la postazione per chiedere l’elemosina. Due delle donne coinvolte hanno riportato lesioni con prognosi di due e sette giorni e sono state medicate in pronto soccorso

Sul posto è intervenuto il personale della polizia locale, che le hanno rintracciate, identificate e denunciate a piede libero all’autorità giudiziaria per rissa aggravata. In vista della stagione estiva e dell’arrivo di migliaia di turisti, nella città di San Pio verrà riservata una particolare attenzione al fenomeno dell’accattonaggio posto in essere da cittadini residenti in provincia che quotidianamente si spostano in zona Santuario.

Il comandante Antonio Acquaviva precisa: “Mi riferisco al fenomeno dell’accattonaggio, che posto in essere per la maggior parte da cittadini dediti professionalmente a tale attività abusiva e da qualche tempo anche da cittadini extracomunitari, che con continue e fastifiose molestie importunano i fedeli-turisti e quanti si recano presso il polo ospedaliero della Casa Sollievo della Sofferenze”

Nel 2017 e nel primo trimestre del 2018 sono state numerose le infrazioni contestate e le somme di denaro sequestrate