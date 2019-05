Quindicenne scappa di casa per incontrare "un'amica del web": da Venezia a Foggia, rintracciata dalla Polfer

Quindicenne scappa di casa in treno per incontrare una amica conosciuta sul web, rintracciata dalla Polizia Ferroviaria, in stazione, a Foggia. Fine di un incubo, quindi, per la famiglia dell'adolescente della provincia di Venezia fuggita dalla propria abitazione, gettando i familiari nello sconforto totale.

La ragazzina è stata rintracciata nel pomeriggio di martedì scorso dagli agenti della Sezione Polizia Ferroviaria di Foggia. I genitori, disperati, si erano rivolti alla Polizia Ferroviaria di Venezia Mestre per denunciare l’allontanamento della figlia, che probabilmente era salita su un treno diretto in Puglia, dove aveva intenzione di incontrarsi con un’amica della provincia conosciuta sul web.

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Foggia dalla descrizione della minore, setacciavano minuziosamente tutti i treni in arrivo dal nord Italia, interessando per le ricerche anche il personale di bordo di Trenitalia. All’arrivo di un intercity proveniente da Bologna, intorno alle 18,00, nel controllare i passeggeri, notavano una giovane che corrispondeva per statura e abbigliamento alla scomparsa.

La ragazza veniva avvicinata e, con le dovute cautele, invitata a seguirli negli uffici della Sezione, dove veniva messa in contatto telefonico con la mamma ed il papà per stemperare ogni preoccupazione. La giovane, rifocillata e ospitata dalla Polfer, ieri mattina, veniva affidata ai genitori, che nel frattempo avevano raggiunto Foggia in treno, i quali non lesinavano apprezzamenti per l’operato della Polizia Ferroviaria.