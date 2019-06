Rintracciata Annamaria, la 14enne scomparsa a Lucera: sta bene

Rintracciata Annamaria Veneziano, la 14enne lucerina scomparsa da oltre un giorno e per la quale l'intera città aveva tenuto il fiato sospeso.

La ragazza è stata rintracciata poco fa, dai carabinieri che avevano avviato le ricerche in tutta la cittadina. La ragazza era nei pressi della stazione ferroviaria di Foggia. E' in buone condizioni di salute e generali. Della studentessa dell'Alberghiero era stata denunciata la scomparsa ieri sera, presso la compagnia dei carabinieri cittadina, dopo che la stessa non si era presentata a scuola e non aveva dato notizie di sé per tutto il giorno. Dalle prime informazioni raccolte, sembrerebbe essersi trattato di un allontanamento volontario.