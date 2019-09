E' caccia aperta agli sporcaccioni: videotrappole incastrano i 20 che buttavano i rifiuti tra San Marco e San Nicandro

Nell’ambito dell’attività istituzionale di contrasto e repressione di deposito e abbandono incontrollato di rifiuti, i militari della Stazione Carabinieri Parco di San Nicandro Garganico hanno posto in essere una consistente attività di accertamento diretta ad identificare e sanzionare gli autori di tali comportamenti illeciti che segnano in modo inqualificabile il degrado in cui versa, purtroppo, parte del nostro territorio.

Mediante l’ausilio di apparati video appositamente occultati è stato possibile cristallizzare, in modo inequivocabile, il pessimo comportamento di una vasta fascia di cittadini che con le più svariate modalità si disfano di rifiuti prodotti in ambito urbano.

Con tale attività è stato monitorato, in particolare, una piazzola di sosta lungo la strada provinciale 48 tra San Marco in Lamis e San Nicandro Garganico (Zona 2 del Parco Nazionale del Gargano), abitualmente utilizzata per l’illecito deposito e abbandono di rifiuti.

I militari sono stati impegnati nella visualizzazione di oltre 400 ore di riprese video e nelle connesse operazioni sanzionatorie, che hanno colpito 20 trasgressori (alcuni dei quali sorpresi più volte a commettere l’azione antigiuridica), con l’elevazione di sanzioni per oltre 15mila euro, in soli trenta giorni di attività.

L’operazione è ancora in corso di svolgimento con numerosi sistemi di videosorveglianza occultati e posizionati nei luoghi strategici per contrastare tali incivili gesti, non accettabili in una società ecosostenibile nella quale le uniche pratiche ammissibili sono rappresentate dalla raccolta differenziata, dal riciclo e dalla corretta gestione dei rifiuti.