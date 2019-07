Inchiesta 'Oro Giallo', revocati i domiciliari a commerciante foggiano: torna in libertà Giovanni Gallo

Revocati gli arresti domiciliari a Giovanni Gallo, coinvolto nell'inchiesta diretta dalla Procura di Foggia, 'Oro Giallo'. Il gip del Tribunale di Foggia, Manuela Castellabate, con ordinanza emessa lo scorso 2 luglio, ha revocato la misura degli arresti domiciliari applicata a Giovanni Gallo, disponendo, con effetto immediato, la rimessione in libertà del commerciante foggiano.

Il Giudice per le indagini preliminari ha, quindi, accolto l’istanza di revoca della misura proposta dal difensore dell’indagato, l’avv. Roberto de Rossi (che nel medesimo procedimento difende anche l’imprenditore sanseverese Luigi Martignetti), nonostante il parere contrario espresso dal Pubblico Ministero.

Il provvedimento è relativo all’operazione dello scorso 13 maggio condotta dai Carabinieri – N.A.S. di Foggia e coordinata dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Foggia, che ha portato all’esecuzione di numerose misure cautelari restrittive e di sequestri probatori, in cooperazione con Eurojust (Agenzia dell’Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale) e con Europol per gli aspetti operativi transnazionali, e che ha portato all’arresto, tra i tanti, anche del commerciante foggiano Giovanni Gallo, chiamato a rispondere di ricettazione aggravata.