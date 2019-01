"Stiamo morendo di freddo", mamme lanciano l's.o.s. dai container di via San Severo: "Ci sono molti bambini"

"Qua stiamo morendo di freddo". Dai container di Via San Severo, Tonia e Teresa lanciano l'allarme affinché qualcuno intervenga per tutelare la salute dei residenti, tra cui donne e molti bambini, costretti a vivere tra le lamiere al freddo e al gelo.

Il problema degli abitanti dei container alla periferie di Fogga si ripropone quindi in virtù della ondata di freddo, vento e neve che imperversa da alcuni giorni in Capitanata. In alcuni punti la colonnina di mercurio fa registrare qualche grado sotto lo zero: "Sindaco ci aiuti, abbia un po' di umanità per i nostri figli"

I condizionatori non ce la farebbero a tenere caldi gli ambienti. Nel frattempo, in soccorso dei residenti sono arrivati alcuni operatori della Protezione Civile e gli agenti della Polizia locale, mentre stufe e coperte arriveranno domani, precisano.

Ora si dovranno arrangiare con cappotti, sciarpe, cappelli e delle coperte portate dai volontari della Protezione Civile.