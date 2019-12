Volto scoperto e pistola in pugno, mettono a segno una rapina tentata e una consumata: è caccia a 3 baby-rapinatori

A volto scoperto e con una pistola (giocattolo) in mano hanno messo a segno, nell'ordine, una rapina tentata e una consumata. È accaduto ieri sera, a San Severo, a ridosso degli orari di chiusura degli esercizi commerciali.

Intorno alle 20, tre giovani - a volto scoperto, di età compresa tra i 18 e i 20 anni - hanno raggiunto una edicola di via Filippo D'Alfonso e hanno minacciato il proprietario di consegnare loro l'incasso. L'uomo si è però accorto che l'arma impugnata era in realtà una pistola-giocattolo e ha reagito mettendo in fuga i tre.

Non contenti, una ventina di minuti dopo, gli stessi tre ragazzi si sono presentati presso un negozio di casalinghi e articoli per la casa in Corso Amedeo Duca D'Aosta, dove la cassiera ha consegnato loro l'incasso della giornata: 45 euro. Intascato il denaro, i tre sono fuggiti a piedi. Sui due episodi sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno acquisendo i filmati delle telecamere presenti nei pressi di entrambe le attività colpite.