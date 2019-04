Armati e incappucciati irrompono in una tabaccheria, ma il titolare aziona l'allarme con fumogeno e sventa rapina

Ha mantenuto sangue freddo e nervi saldi. E dinanzi all'irruzione di tre rapinatori, armati e incappucciati non si è fatto prendere dal panico. Al contrario, ha avuto la lucidità per azionare immediatamente l'allarme con fumogeno, che ha costretto i malviventi alla fuga.

E' quanto accaduto ieri sera, a Cerignola, dove nel mirino dei tre rapinatori è finita la tabaccheria di via Maria Ausiliatrice. Un colpo sventato dallo stesso titolare, senza che venisse ingaggiata alcuna colluttazione.

Sull'accaduto sono in corso le indagini degli uomini del commissariato di Cerignola, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona e lungo la via di fuga dei malviventi, alla ricerca di indizi utili alla loro identificazione.