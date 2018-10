Armati di mazza e pistola, irrompono nella sala scommesse e fuggono con 5mila euro

In due, hanno fatto irruzione in una sala scommesse e, pistola e mazza in pugno, hanno costretto il titolare a consegnare loro un borsello e quanto in esso contenuto. E', in breve, la dinamica della rapina consumata intorno alle 19.30 di ieri, a Cerignola.

Il colpo è stato messo a segno in un centro scommesse di via Perugia: ad agire, due persone a volto travisato, giunte sul posto in sella ad un ciclomotore Liberty nero con targa occultata, armati rispettivamente di mazza e pistola. 5mila euro più le chiavi di casa e della macchina l'ammontare del bottino.

Sull'accaduto sono in corso le indagini degli agenti del commissariato di Cerignola che hanno acquisito le immagini delle telecamere della zona.