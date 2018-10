Attimi di panico in Corso del Mezzogiorno, rapinatori mascherati fanno irruzione alle Poste: bottino è di 40 euro

Ammonterebbe a 40 euro o poco più il "bottino" della rapina messa a segno poco fa, ai danni dell'Ufficio Postale, di corso del Mezzogiorno, a Foggia. Ad agire, due persone con il volto coperto da maschere e, pare, disarmate: dopo aver fatto irruzione nei locali della filiale, i rapinatori sono riusciti a portare via pochi spiccioli, per poi fuggire in sella ad una moto. Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia che sta acquisendo i filmati delle telecamere della zona e raccogliendo informazioni dai testimoni.