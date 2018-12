Paura in banca: puntano pistola contro il direttore, scendono nel caveau e scappano con il bottino

E' ancora da quantificare il bottino della rapina messa a segno questa mattina, in pieno centro a Lucera, dove due rapinatori - determinati e sicuri dei propri mezzi - hanno messo a segno un colpo ai danni della filiale Unicredit di via Federico II.

Il fatto è successo intorno alle 11, quando i due hanno fatto irruzione nell'istituto di credito con il volto coperto da maschere in silicone e la pistola in pugno. Uno dei due si è subito diretto verso il direttore di filiale, costretto - pistola puntata contro - a scendere col malviventi giù nel caveau.

Qui i rapinatori hanno 'arraffato' in tutta velocità del denaro (non ancora quantificato) per poi fuggire. Sul posto sono in corso le indagini dei carabinieri che hanno avviato le indagini del caso. Sotto shock il direttore e un altro dipendente presente. I militari stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona.