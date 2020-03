Rapina a mano armata sulla Foggia-Candela: stazione di servizio nel mirino dei malviventi, colpo da 500 euro

Rapina a mano armata, ieri sera, ai danni del titolare di un distributore di carburante situato lungo la Statale 655, Foggia-Candela.

Il fatto è successo intorno alle 19.30 di ieri, quando un'auto con a bordo due malviventi è giunta sul piazzale dell'area di servizio della direttrice (direzione sud). Mentre uno è rimasto in auto, col motore acceso, l'altro si è diretto - arma in pugno - nell'ufficio del gestore della pompa di benzina intimandogli di consegnare l'incasso della giornata.

Intascato il bottino - circa 500 euro - il malvivente è salito a bordo del mezzo, facendo perdere le tracce. Il rapinatore aveva il volto travisato da passamontagna e indossava dei guanti in pelle. La rapina è durata una manciata di secondi. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona.