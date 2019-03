Paura in via Dante Alighieri: padre e figlia rapinati in strada, via con denaro e orologio

Brutta avventura, ieri sera a Cerignola, per un professionista del posto, rapinato in strada mentre era in compagnia della figlia. Il fatto è successo in via Dante Alighieri, dove l’uomo - odontoiatra cerignolano - è stato raggiunto da due giovani travisati e, pare, non armati, che hanno costretto il professionista a consegnare loro denaro (circa 700 euro) orologio e la borsa della figlia, trovata abbandonata poco lontano, priva del suo contenuto. Sull’accaduto sono in corso le indagini degli agenti del commissariato cittadino, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona.