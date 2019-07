Ragazzini investiti tornano a sorridere: Rocco "da vero combattente", Ale lascia la rianimazione nel giorno del compleanno

E' ancora una volta Antonio Grillo, istruttore della Soccer Accademy Cerignola, ad aggiornare la città ofantina sulle condizioni dei ragazzini investiti in via Tiro a Segno la sera di sabato 13 luglio. "Anche Rocco dopo qualche complicanza alla gamba destra e 3 costole fratturate, ha ricominciato a reagire e sorridere da vero combattente! Continuiamo a pregare per tutti i ragazzi coinvolti! Dio fa che tornino tutti a casa!

L'allenatore-istruttore, nel frattempo, è tornato in ospedale da Alessandro per il suo 13esimo compleanno: "Come regalo si è guadagnato il trasferimento dalla rianimazione al reparto di otorino! Tanti auguri campione, ti voglio bene".