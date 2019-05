Sventò una rapina in un supermercato: il carabiniere Giorgio Giancaterina premiato a Roma

L'appuntato scelto, tra i militari premiati dal Comandante dell'Arma Nistri, per essersi distinti per il loro servizio nel 2018. Nell'agosto dello scorso anno, libero dal servizio, mentre era in fila alla cassa con il figlio di tre anni, bloccò un rapinatore in un supermercato