Sindaco di Ascoli lancia l'allarme: "Stiamo perdendo il Ponte Romano più antico della Puglia"

Da una parte il Ponte Romano più antico della Puglia, che è "in uno stato di completo abbandono" e - denuncia il sindaco di Ascoli Satriano - "stiamo perdendo per sempre", dall'altra le "strade impraticabili ed inondate in seguito all’esondazione dei fiumi Ofanto e Carapelle", prosegue Vincenzo Sarcone.

Su Facebook il primo cittadino alza la voce: "Questo schifo deve finire! Bastano due giorni di pioggia per gettarci nell’emergenza. Chiediamo un intervento immediato degli enti responsabili, basta chiacchiere!"

Sarcone ricorda come nonostante le sollecitazioni fatte nei mesi scorsi, "ad oggi nulla è stato fatto, né per il recupero dell’antico monumento né per la riapposizione di una nuova segnaletica" (che era stata divelta da ignoti).

Il sindaco di Ascoli Satriano chiosa: "Se così stanno le cose, io e tutti i consiglieri di maggioranza per protesta non andremo a votare alle prossime elezioni provinciali".