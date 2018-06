Esplode ordigno artigianale: danneggiata la 'Cinquecento' di un barista a Peschici

Un ordigno artigianale è stato fatto esplodere la scorsa notte, a Peschici, sotto l'autovettura di un uomo del posto. Il fatto è successo intorno alle 4.30 circa, in contrada Guariglia: colpita la Fiat Cinquecento di un barista incensurato di 53 anni, che ha riportato danni nella parte anteriore. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, ai quali la vittima dell'atto intimidatorio ha riferito di non aver ricevuto minacce, nè idee su movente e responsabili del gesto. La zona non è servita da telecamere, indagini in corso.