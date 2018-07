Sicurezza urbana a Sant’Agata di Puglia: ecco il patto tra Comune e Prefettura

L’ufficio Territoriale della Prefettura di Foggia e il Comune di Sant’Agata di Puglia stringono un “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana” al fine di adottare strategie congiunte volte a contrastare eventuali forme di illegalità e a migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini. Nel rispetto delle reciproche competenze, dunque, la Prefettura di Foggia e il Comune di Sant’Agata di Puglia attraverso il suddetto Patto puntano a strategie congiunte volte a migliorare la tranquillità dei cittadini e a contrastare ogni forma di illegalità.

Installazione di moderni ed efficienti sistemi di videosorveglianza per far fronte alle esigenze del territorio con azioni volte alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di delinquenza, la promozione del rispetto del decoro urbano, e il controllo delle zone rurali: questi, in particolare, le finalità del Patto sottoscritto.

“L’obiettivo è quello di aumentare e migliorare la sicurezza del territorio attraverso l’installazione e il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza comunali - sottolinea il Sindaco Gino Russo - in particolare in aree del territorio comunale maggiormente e potenzialmente interessate da situazioni di degrado o di illegalità. In particolare il progetto presentato al fine dell’ottenimento dei finanziamenti contemplati, prevede l’installazione di telecamere nei seguenti punti del paese: Periferia Urbana-zona cimitero; Madonna dell’Arco; Area Castello; Piazza XX Settembre; Corso Vittorio Emanuele; presso la scuola media; presso la scuola elementare; Viale dell’Incoronata; Viale 24 Maggio; Via Sotto Ponte; incrocio di accesso al paese in prossimità del campo sportivo.

Altre situazioni che come Amministrazione Comunale abbiamo particolarmente a cuore, sono le contrade rurali che molto spesso sono oggetto di vere e proprie razzie da parte di malavitosi; proprio per contrastare questi fenomeni, anche diverse zone agricole sono interessate dal progetto. Oltre alle telecamere - conclude il Sindaco - in particolare per quanto attiene la viabilità di accesso al centro abitato, si prevede di adottare telecamere dotate di sistema di lettura e riconoscimento targhe professionale ad alta efficienza: un modo, questo, per garantire in maniera più efficiente e con maggiori risultati la sicurezza dei cittadini nel nostro paese”.

Dopo la sottoscrizione del “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana” da parte del Sindaco Russo con la Prefettura di Foggia, il Comune ha quindi provveduto ai successivi adempimenti necessari alla richiesta per l’ammissione ai finanziamenti.