Rifiuti, ecco l’ordinanza sugli orari di conferimento: sanzioni fino a 300 euro per gli inadempienti

Il sindaco di Foggia, Franco Landella, ha firmato questa mattina l’ordinanza con la quale vengono fissati gli orari per il conferimento dei rifiuti indifferenziati e di conferimento degli imballaggi di cartone secondari e terziari.

Con l’ordinanza, fino al 31 gennaio 2019 - data entro cui saranno apportate le opportune modifiche e/o integrazioni al ‘Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani per I'igiene del suolo’ - si dispone all’utenza di conferire i rifiuti solidi urbani, nel periodo che va dal 1 ottobre al 30 aprile dalle 12.30 alle 24.00; mentre nel periodo dal primo maggio al 30 settembre dalle 18.30 alle 24.00. E’ vietato il conferimento dei rifiuti solidi urbani provenienti da utenze domestiche, attività commerciali, artigianali ed uffici, nella giornata di domenica e il conferimento di rifiuti riciclabili nei contenitori per la frazione indifferenziata, disponendo l’utilizzo esclusivo di quelli predisposti per la racconta differenziata; i produttori e gli utilizzatori di imballaggi secondari e terziari in cartone non potranno conferirli nei cassonetti per R.S.U..

Nel caso in cui si debba invece provvedere al loro reimpiego, riutilizzo e/o riciclaggio, sono possibili le seguenti alternative: con organizzazione autonoma, secondo quanto previsto dal citato art.221, commi 3 e 4, del richiamato Codice dell’Ambiente; su chiamata al n. verde di AMIU Puglia s.p.a. che provvederà, laddove possibile, al ritiro nelle successive 24 ore dalla chiamata; su chiamata presso singole utenze produttrici di consistenti quantità di imballaggi che possono consentire di completare la capacità di carico di un automezzo con uno o pochi punti di prelievo. Nell’ambito di tale servizio, l’utente deve comunicare la sopravvenuta esigenza di raccolta al Gestore del Servizio fissando, con lo stesso, appuntamento e modalità di raccolta.

Per gli esercizi commerciali, è disposto l'obbligo di conferimento degli imballi in cartone, piegati, legati e privi di materiale estraneo (polistirolo, fascette etc.) ovvero compattati in modo da ridurne il più possibile il volume, nella fascia oraria successiva alla chiusura serale dell’esercizio commerciale stesso, in adiacenza ai cassonetti per la raccolta dei rifiuti più vicini al medesimo. Per gli esercizi commerciali presenti su via Lanza – p.zza Giordano – c.so Vittorio Emanuele – via Oberdan – c.so Garibaldi – via Dante – p.zza XX Settembre – c.so Cairoli, considerato che su dette vie non vi sono cassonetti o sono troppo lontani dagli esercizi stessi, la raccolta degli imballi in cartone sarà articolata quotidianamente su due fasce orarie: dalle ore 9.00 alle 10.00 e dalle ore 13.30 alle 14.30;

Per i supermercati e per le grosse utenze in genere, la raccolta degli imballi in cartone, continuerà ad essere effettuata in modo puntuale, ovvero con ritiro mattutino presso le sedi degli stessi;

È inoltre vietato ai detentori di imballaggi secondari e terziari di depositare gli stessi nei cassonetti per R.S.U. o sulla pubblica via, con l'intento di disfarsene come rifiuti. È altresì vietato al pubblico servizio di raccolta R.S.U., svolto dall’Azienda AMIU Puglia SpA, di conferire gli imballaggi secondari e terziari all'impianto di smaltimento finale di bacino. È infine fatto obbligo a chiunque effettui consegne a domicilio di beni mobili, derrate alimentari, beni di consumo in genere, di riprendere gli imballaggi secondari e terziari, per conferirli direttamente al centro di raccolta convenzionato ed a chiunque effettui consegne a domicilio di beni mobili, derrate alimentari, beni di consumo in genere, di riprendere gli imballaggi secondari e terziari, per conferirli direttamente al centro di raccolta convenzionato. È revocato poi ogni e qualsivoglia provvedimento che consentiva il deposito degli imballaggi, purché ridotti di volume, nei cassonetti R.S.U. di imballaggi di cartone.

A carico degli inadempienti, a decorrere dalla data di pubblicazione dell’Ordinanza, sono previste le sanzioni indicate nel “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani per l’igiene del suolo” (art. 12 comma 9), fatta salva comunque l’applicabilità di norme speciali – D.Lgs. n°152/2006 e relativo sistema sanzionatorio di cui al Titolo VI – Capo I – artt. 255 (“Abbandono di rifiuti”), 256 (“Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”) e 261 (“Imballaggi”). In particolare il richiamato art. 12, comma 9, del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani per l’igiene del suolo prevede, in caso di immissione nei contenitori per R.S.U. di imballaggi secondari, terziari ovvero di rifiuti riciclabili, una sanzione amministrativa e pecuniaria variabile da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00 (fatto salvo il pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 16 della Legge n°689/1981, ovvero pari a € 100,00, entro 60 giorni dalla data di contestazione o dalla notifica della violazione).

I controlli saranno effettuati dagli Agenti della Polizia Municipale, dagli Agenti Accertatori di AMIU Puglia S.p.A., nonché le Guardie Zoofile Ambientali opportunamente autorizzati dal Comune.