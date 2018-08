Operazione ‘Spiagge sicure’ a Marina di Lesina: verbali per 35mila euro ai venditori abusivi

Operazione ‘Spiagge Sicure’ a Marina di Lesina dove personale dei Carabinieri e della Polizia Locale di Lesina, da ieri mattina stanno effettuando controlli sulle spiagge del noto villaggio turistico ai piedi del Gargano.

Come in altre località turistiche presenti sul territorio nazionale e sul Gargano (vedi Vieste), gli uomini in divisa hanno effettuato controlli di Polizia Stradale e Polizia Commerciale. Diverse le sanzioni comminate e merce sequestrata. Ai venditori ambulanti sono stati, fino a questo momento, contestati sei verbali per un totale di 35mila euro. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.