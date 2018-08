Omicidio Russi, proseguono le indagini. Minniti torna a San Severo. Miglio: “Non siamo soli”

Mentre da parte dei carabinieri proseguono le indagini sull’omicidio di Francesco Paolo Russi, il 36enne ucciso la sera del 25 agosto in via Castelnuovo a San Severo, per cui sono stati eseguiti tre stub a carico di altrettanti pregiudicati, questa mattina il sindaco Francesco Miglio chiederà al Prefetto di Foggia la convocazione urgente del Comitato dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica “perché si prosegua nel lavoro fatto in quest'ultimo anno, che ha portato ad un notevole decremento del fenomeno criminoso”. Minniti tornerà nella città del Tavoliere, il 21 settembre, a quattro mesi dall’inaugurazione del Reparto Prevenzione Crimine.

La vittima è stata colpita da diversi colpi d’arma da fuoco sparati dai killer sopraggiunti a bordo di una moto; i proiettili lo hanno raggiunto al torace e all’addome. Russi è morto in ospedale a seguito delle gravissime ferite riportate. Oggi verrà conferito l'incarico per l'autopsia.

Il primo cittadino fa sapere del ritorno in città, il 21 settembre, dell’ex ministro degli Interni Marco Minniti, “per fare un bilancio dell'attività svolta a far data dal 10 agosto 2017 anche a significare che in questa battaglia non siamo soli”. “Da parte nostra, non ci tiriamo indietro, sentiamo di non aver paura di loro, di chi crede di incutere timore ad una comunità con la violenza e la illegalità. Non si molla anzi si va avanti più forte di prima” conclude il primo cittadino”.