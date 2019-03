Cronaca Manfredonia / Via Giuseppe di Vittorio

Omicidio a Mattinata, Francesco Pio Gentile ucciso in un agguato sotto casa

L'agguato poco dopo le 20, in via Di Vittorio, a pochi passi dall'abitazione della vittima. L'uomo era solo al momento dell'agguato. Chi ha aperto il fuoco non gli ha lasciato scampo. Sul posto i carabinieri