Omicidio Desirée, catturato a Foggia il quarto uomo. Salvini: "Verme"

"Catturato a Foggia il quarto VERME che avrebbe STUPRATO e portato alla morte Desirée. Si tratta (guarda caso) di un immigrato clandestino.

Per lui, come per gli altri tre, carcere duro e a casa!!!". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini sui social appena appresa la notizia della cattura di un presunto quarto uomo a Borgo Mezzanone.

"Ringrazio la Procura e le Forze dell’Ordine per la rapidità e l’efficacia dell’intervento. Altro che “baci e amore”, certi problemi irrisolti da anni si risolvono con la Legge e con la Ruspa" ha concluso.