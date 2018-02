Bufera di vento e neve, situazione critica a Vico: vigili del fuoco bloccati in caserma

Il maltempo sembra aver preso casa in provincia di Foggia, in particolar modo sul Gargano, dove dalle prime ore del mattino è in atto una violenta bufera di neve e vento. La copiosa nevicata ha messo in difficoltà persino il distaccamento dei vigili del fuoco di Vico del Gargano, competenti sull’intero Promontorio: la caserma, situata nella vallata in contrada Vadotiglia, a circa 2 km dal centro abitato, è letteralmente “chiusa” da oltre 60 cm di neve e ghiaccio.

“In queste condizioni - spiegano dalla Confsal VVF - non è possibile rispondere ad eventuali chiamate di soccorso. La caserma e le strade limitrofe sono bloccate da una coltre di neve e ghiaccio che nemmeno i nostri mezzi riescono a superare. Da ieri sera - riprendono - abbiamo chiesto al Comune di Vico del Gargano di inviare sul posto un mezzo spargisale o spazzaneve per aprire un varco nella vallata e metterci in condizioni di lavorare ma, ad ora, (ore 10 del 28 febbraio, ndr) ancora nulla”.

Intanto in caserma iniziano ad arrivare le prime richieste di soccorso per rami caduti in paese e lungo le direttrici che collegano il Gargano. Il timore è quello di non poter essere operativi in caso di richieste di soccorso per questioni più serie e delicate. In alcuni punti la neve avrebbe raggiunto il metro d'altezza e ci sarebbero anche dei dializzati rimasti bloccati, che attenderebbero di essere trasportati nella vicina Rodi Garganico. Si percepisce un senso di abbandono e isolamento causato anche dalla mancanza di acqua e corrente in alcune zone.

Nel resto della provincia la situazione è sì sotto controllo, ma si consiglia di mettersi alla guida o di farlo solo se regolarmente equipaggiati con gomme o catene antineve, di non avventurarsi quindi. Il maltempo imperverserà almeno fino a questa sera, mentre la situazione dovrebbe tornare alla normalità nella giornata di domani.

Problemi alla circolazione stradale sulla strada a scorrimento veloce 693 in prossimità di San Nicandro Garganico: decine sono le richieste di intervento da parte di automobilisti rimasti bloccati. Praticamente ricoperta interamente da almeno 20-30 centimetri di neve, la provinciale che collega Vico a Ischitella.

