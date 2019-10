Neonato rischia di soffocare, la corsa disperata del papà in ospedale: "Necessario un pronto soccorso pediatrico"

La paura, il senso di impotenza e lo smarrimento. Sono alcune delle tantissime sensazioni che, in una manciata di minuti che sembrano un'eternità, si affollano nella mente di un genitore che vede il proprio bambino di appena 18 giorni piangere a dirotto e perdere fiato, fino a diventare scuro in viso.

E' il racconto di un papà foggiano e della sua corsa disperata verso gli Ospedali Riuniti di Foggia. "É il 21 ottobre 2019, mio figlio di 18 giorni si sta soffocando nel sonno", racconta. "Chiamo il 118 e l’operatrice mi dice di portare personalmente il bambino in ospedale con la mia auto. Decido di aspettare comunque l’ambulanza in casa, ma le parole del 118 mi lasciano sospettare una lunga attesa ed il bambino è già nero in viso: decido quindi di correre al pronto soccorso in auto, ma l’ospedale è inaccessibile, la storica rotatoria è sbarrata".

"Tento un giro su via Napoli, dove trovo un accesso alternativo, salto giù dalla macchina e corro in pronto soccorso per scoprire brutalmente che a Foggia non esiste il pronto soccorso pediatrico. Intanto, il neonato, sfinito, lotta cercando di respirare. I secondi sembrano eternità. Vengo indirizzato nel Reparto Neonatale dall’altra parte della strada, nell'altra palazzina. Da solo, al freddo, nella nebbia notturna, attraverso la strada ed entro in un edificio vuoto e con indicazioni inesistenti: corro per i piani e nei reparti alla ricerca di aiuto. Dopo 10 minuti di altro terrore raggiungo la Neonatologia Intensiva, trovo finalmente personale disponibile e gentile: mio figlio per questa volta è vivo".

"Il bimbo è stato dimesso la stessa notte, dopo poche ore", racconta il padre a FoggiaToday. "Il medico sostiene che il bimbo potrebbe aver 'respirato' del latte durante il sonno oppure si è trattato di un'apnea notturna. Un capoluogo di provincia non può non avere un pronto soccorso pediatrico di facile accesso", denuncia.