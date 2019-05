Tragedia nel Foggiano: va nel bosco per tagliare legna, si ferisce ad una coscia e muore dissanguato

Quando l'uomo è stato trovato dai militari non c'era più nulla da fare. Nelle prossime ore verrà disposta l'autopsia per chiarire ogni dubbio circa le cause della morte. Sull'accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri