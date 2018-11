San Severo, avverte un malore mentre raccoglie olive e cade dall'albero: morto

Sarebbe stato colto da un malore mentre raccoglieva le olive da un albero. Questa la causa della morte di un uomo sulla cinquantina di San Severo, morto mentre stava lavorando in un appezzamento di terreno di via Lucera. L'uomo, probabilmente per via di un infarto, è precipitato dall'albero.

Gli operatori sanitari del 118 giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto il medico legale e gli agenti del commissariato di San Severo, mentre la salma è stata trasportata in obitorio a disposizione dell'A.G.