Foggia piange Michele Parlante: non ce l'ha fatta il leone della lotta per i diritti dei disabili

Avevano fatto tutti il tifo per lui, il 6 giugno scorso, quando era finalmente tornato a casa una volta dimesso dall'ospedale dopo l'ultima "brutta avventura", pronto a tornare a ruggire. Ma Michele Parlante non ce l'ha fatta. È morto all'età di 73 anni. A darne notizia, sui social, il figlio Benito. Agguerrito attivista, si è sempre battuto con incredibile caparbietà per la difesa dei diritti dei diversamente abili, denunciando i tanti soprusi subiti, specie nel centro storico di Foggia. Girava in città con il suo scooter elettrico a tre ruote, conosciuto e stimato. Originario di Deliceto, era un grande tifoso del Foggia. Se ne va a pochi mesi di distanza dall'amico di tante battaglie Mimmo Mirasole, scomparso a febbraio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.