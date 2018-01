Michele Gesualdi è morto: addio al simbolo della battaglia per la legge sul biotestamento

Era nato a Bovino Michele Gesualdi, l’ex presidente della provincia e predecessore di Matteo Renzi, morto questo pomeriggio a Calenzano dopo una lunga malattia. Gesualdi, uno dei primissimi allievi di don Lorenzo Milani di cui divenne assistente della scuola di Barbiana a cavallo tra i ‘Cinquanta’ e i ‘Sessanta’, dopo la parentesi in Germania per studio e lavoro, rientrò in Italia e fu un esponente di spicco della Cisl fiorentina.

Presidente e socio fondatore della fondazione don Miliano dopo l’esperienza di governo, è stato un esponente del Partito Democratico. Malato di SLA da tre anni, nel marzo 2017 aveva scritto una lettera ai due presidenti della Camera e del Senato, Piero Grasso e Laura Boldrini, per esortarli ad affrettare l’iter burocratico per la legge del testamento biologico.