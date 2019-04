Pedinano anziani, li fermano e offrono sesso in cambio di 10 euro: ad agire due ragazze del Campo Nomadi di Foggia

Hanno atteso che due anziani uscissero dall'ufficio postale per seguirli, anche in autobus, e scendere alla stessa fermata delle vittime. Qui le hanno avvicinate e invitate a raggiungerli in un luogo appartato. Al rifiuto dei due signori sono scappate con qualcosa tra le mani.

Le due donne, entrambe romene provenienti dal campo Nomadi di Foggia, già arrestate nel novembre del 2018 per un analogo episodio ai danni di tre anziane, non hanno fatto i conti con gli agenti in borghese del commissariato di Melfi, che le hanno pedinate e fermate.

Gli anziani hanno riferito di non esser stati derubati. Le due donne li avevano avvicinati per offrire prestazioni sessuali in cambio di 10 euro. Per loro è scattato l’avvio del procedimento per l’irrogazione della misura del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Melfi.