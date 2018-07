Colto da un malore mentre sta entrando in acqua: muore imprenditore foggiano

Una giornata di mare trasformatasi presto in tragedia. E' accaduto a Mancaversa, marina di Taviano, nel leccese dove un uomo di 70 anni, è morto questo pomeriggio.

Antonio Libertini, imprenditore originario della provincia di Foggia, ma residente da anni in Belgio, è stato colto da un malore mentre stava per entrare in acqua, e si è subito accasciato a terra. Alcuni bagnanti presenti hanno allertato i soccorsi, ma ogni tentativo degli operatori del 118 si sono rivelati vani.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri di Taviano e del Nucleo operativo radiomobile di Casarano.