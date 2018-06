Manfredonia, 'spunta' uno striscione davanti alla sede della Lega. Splendido: "Affronto squadrista"

“Tutta la mia solidarietà alla dirigente provinciale di Foggia della Lega Patrizia Melchiorre, che ancora una volta ha dovuto subire l’affronto e lo squadrismo davanti alla sede di Manfredonia”. È quanto dichiara l’avvocato Joseph Splendido, capogruppo della Lega in Provincia e già capolista alle ultime elezioni Politiche in seguito ad uno striscione affisso all’esterno della sezione leghista in via Maddalena, a pochi giorni dall’insediamento del nuovo Governo del cambiamento.

“Fa sorridere - aggiunge il leghista - che questi fantomatici insurrezionalisti e pseudo artisti situazionisti non abbiano niente di più semplicistico e consolatorio per riempire la loro giornata da falliti che individuare un nemico nella Lega, adoperando l’usurato frame del razzismo e del fascismo. Incapaci di leggere la realtà e di connettersi con gli invisibili, le classi popolari e i disoccupati, 'presi nell’orbita dell’angoscia del benessere', questi soggetti vivono la loro mortificazione intellettuale e attaccano la Lega, utilizzandola come bersaglio, senza il quale non esisterebbero e la loro azione politica sarebbe prossima allo zero. Lasciamo a loro le desuete armi di distrazione, noi lavoreremo per il Sud e per il rilancio della nostra terra. Non abbiamo paura dei loro giochetti onanistici, conditi di sessismo”.