Rapinato ufficio postale a Manfredonia: ad agire un soggetto a volto scoperto e armato di coltello

A volto scoperto e armato di coltello fa irruzione nell'Ufficio Postale centrale di Manfredonia e fugge con 1500 euro circa. E', in breve, quanto accaduto ieri pomeriggio, poco dopo le 16, alle Poste di via Torre Santa Maria, nel centro sipontino.

Il rapinatore, secondo la ricostruzione fatta dei testimoni, si è spacciato per un avventore come tanti: una volta all'interno dell'istituto, però, lo stesso ha estratto un coltello dalla tasca e ha minacciato il dipendente di turno per farsi consegnare il denaro contenuto nella cassa. 1500 euro il bottino, arraffato il quale, l'uomo è fuggito a piedi facendo perdere le sue tracce.

Durante le fasi della rapina, nessuno è rimasto ferito. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri che stanno analizzando i filmati della videosorveglianza dell'Ufficio Postale, oltre a verificare la presenza di telecamere utili in zona che possano aver ripreso il passaggio dell'uomo.