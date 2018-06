Manfredonia, a fuoco l'auto di un agricoltore in via Carso: rogo di matrice dolosa

E' quasi certamente di natura dolosa l'incendio auto avvenuto nella notte, a Manfredonia, in via Carso. Il fatto è successo intorno alle 4: a bruciare, in strada, è stata la Fiat Croma di proprietà di un agricoltore del posto, di 57 anni. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, ai quali la vittima ha dichiarato di non aver ricevuto minacce, nè di avere nemici. Benché i vigili del fuoco non abbiano trovato tracce di liquido infiammabile, non si esclude la matrice dolosa del gesto. La zona è servita da telecamere per la videosorveglianza, che potrebbero aver ripreso elementi utili alle indagini.