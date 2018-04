Evade dai domiciliari, e tenta di sfuggire ai poliziotti nascondendosi dietro gli alberi: in manette 47enne

Nell’ambito del Servizio Straordinario del Controllo del Territorio in attuazione dell’Ordinanza 2.0 del Questore Mario Della Cioppa, è stato disposto un servizio mirato di controllo del territorio con l’utilizzo di pattuglie del Commissariato di Manfredonia e del Reparto Prevenzione Crimine. La scorsa notte gli agenti in servizio durante il pattugliamento delle vie di Manfredonia, sono transitati in Piazza Caduti del lavoro, nei pressi dell’ospedale ‘San Camillo de Lellis’, e hanno notato una persona che con fare sospetto cercava di celarsi dietro degli alberi.

I poliziotti sono subito intervenuti per fermare l’ignoto individuo. Una volta bloccato, l’uomo è stato subito riconosciuto: si trattava di Salvatore Azzarone, pregiudicato classe 1971. L’uomo era evaso dai domiciliari il 3 aprile scorso, e nel frattempo i tentativi di rintracciarlo si erano rivelati vani.