"Scroccavano" la corrente con un allaccio abusivo, tre arresti a Scalo dei Saraceni

Alimentavano un appartamento in località 'Scalo dei Saraceni' mediante un allaccio alla linea elettrica pericoloso e del tutto abusivo. E' quanto scoperto nel pomeriggio di ieri, dai carabinieri della stazione di Zapponeta, che per il fatto hanno tratto in arresto tre persone, due donne e un uomo, con l'accusa di furto aggravato di energia elettrica.

I militari, impegnati in alcune perquisizioni domiciliari, hanno accertato la manomissione dei contatori Enel e la realizzazione di pericolosi allacci abusivi alla rete elettrica di due abitazioni, dichiarando quindi in arresto per furto aggravato e continuato, e danneggiamento Myriam Guerra, 45enne del posto, Gjulistan Ramadan, 37enne cittadino macedone, e Alen Ramadan, 36enne, anch'egli macedone, accertando nel complesso l'avvenuta sottrazione di energia elettrica per un danno di circa mille euro. I tre sono stati quindi posti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, come disposto dal Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, in attesa della convalida del loro arresto e del giudizio per direttissima.