A Monte Sant’Angelo la neve non dà tregua: scuole chiuse anche domani e venerdì

Nella prima mattinata si è riunito il COC (Centro Operativo Comunale) presieduto dal sindaco Pierpaolo d’Arienzo a cui hanno preso parte i Responsabili dei settori, l’Ugr27 (protezione civile), l’Arif, gruppo scout Agesci.

“Lo stato di allerta è massimo. Con la riunione operativa abbiamo predisposto la chiusura delle scuole anche per giovedì 1 e venerdì 2 marzo; inoltre, anche il capolinea degli autobus l’1 e il 2 sono spostati in viale Kennedy” - spiega il Sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo.

Tra le altre decisioni si includono il monitoraggio dell’entroterra al fine di verificare stati di bisogno degli agricoltori, la predisposizione di turni h24 per i dipendenti della squadra operativa, attenzione particolare per la verifica dei punti sensibili della Città (Ospedale, Case di riposo, Cimitero...). Il Coc si aggiornerà alle ore 16.

“Continua a nevicare e la situazione è critica su tutto il Gargano. Tutti i nostri mezzi sono operativi e lo sono stati dalle prime ore dell’alba. Vi chiediamo collaborazione: usate le automobili sono per le emergenze e solo se equipaggiate; se uscite fatelo per aiutare le persone più deboli e gli anziani, verificate che stiano bene e se hanno bisogno di qualcosa. Nel frattempo è stato attivato il numero per le emergenze: 0884566208. Grazie a tutti per la collaborazione” - continua il sindaco d’Arienzo.

