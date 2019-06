Tragedia nelle acque di Rodi Garganico: malore in mare, donna muore nonostante i disperati tentativi di salvarla

Tragedia questa mattina a Rodi Garganico, dove una donna anziana ospite del villaggio Santa Barbara è deceduta dopo aver avvertito un malore in acqua.

Ad avvistare il corpo della bagnante galleggiare in mare a pochi metri dalla riva, sono stati due bagnini dello stabilimento hotel-residence '2 Pini', che si trova vicino alla struttura in cui alloggiava la vittima.

I due addetti al servizio si sono immediatamente precipitati in mare, hanno riportato la donna a riva e le hanno applicato dapprima le manovre di rianimazione polmonare, poi il defibrillatore in uso alla struttura turistica. Anche gli addetti alle operazioni di soccorso e la titolare dell'altro stabilimento vicino, il 'Mulinello del Poeta', si sono precipitati per prestare i primissimi soccorsi.

Un ulteriore tentativo di salvare la donna è stato compiuto successivamente dai sanitari del 118 giunti alcuni minuti dopo in spiaggia. Per l'anziana donna non c'è stato nulla da fare.

Sul posto anche gli uomini della Capitaneria di Porto e i carabinieri di Rodi, che hanno avviato le indagini per risalire all'identià della signora, in vacanza sul Gargano con altri coetanei che però, in quel momento, pare fossero impegnati in una escursione.