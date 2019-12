Incidente stradale a Macchia, si aggrava il bilancio: c'è un vittima, tre feriti gravi (tra cui una 13enne)

Si è drammaticamente aggravato il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina, lungo la SP 55, in agro di Macchia, sul Gargano.

Una delle tre persone rimaste ferite nel violento frontale tra due auto ha perso la vita in ospedale, a seguito delle ferite riportate. La vittima è Giuseppe D’Errico, 70 anni, originario della città garganica, che era alla guida di una Wolkswagen Polo con a bordo tre donne, tra cui una 13enne che è in prognosi riservata.

Meno preoccupanti le condizioni delle altre due passeggere: per loro, i medici hanno stabilito una prognosi di 30 e 50 giorni. Sulla dinamica dell'incidente stanno indagando i carabinieri: per cause da accertare, la Polo si è scontrata frontalmente con una Opel Corsa guidata da un 41enne, che ha riportato ferite giudicate guaribili in 10 giorni. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Manfredonia, che hanno estratto i feriti dalle lamiere.