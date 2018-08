Lucera, a fuoco l'auto di un agente della polizia penitenziaria

A fuoco l'auto di un agente della polizia penitenziaria. E' accaduto la scorsa notte, a Lucera, dove in viale Michelangelo, poco prima delle 4, ha preso fuoco - per cause ancora da accertare - la Volkswagen Golf dell'uomo, in pensione da qualche anno. Sul posto, i vigili del fuoco ed i carabinieri: ancora da accertare la natura dell'accaduto. Ascoltato dai militari, l'agente in quiescenza non ha saputo fornire indicazioni utili; la zona non è servita da telecamere.