Nei pressi di una scuola con furgone carico di giocattoli: daspo per commerciante lucerino

In giro per Aversa con un furgone pieno di giocattoli, libri, album e pennarelli pronti per essere venduti ai bambini. E' quanto scoperto dalla polizia municipale che, questa mattina, nei pressi di una scuola, ha fermato un commerciante abusivo in via Giotto, nei pressi del Quarto Circolo Didattico.

Gli agenti hanno controllato l’uomo, un 34enne di Lucera, ed hanno verificato la merce che lo stesso stava trasportando. L’uomo è stato quindi denunciato per commercio senza licenza e gli è stato comminato anche un Daspo di 48 ore. La merce (46 album da disegno, 3 penne, 77 libri, 33 sacchetti vuoti, 102 confezioni di giocattoli vari e 68 raccolte di figurine con gadget) è stata sequestrata dagli uomini guidati dal comandante Stefano Guarino e donata all’associazone delle volontarie Vincenzane che si occupano di famiglie indigenti con bambini piccoli.