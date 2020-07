Premio "per il coraggio e la dirittura morale" a Luca Vigilante, il manager foggiano costretto a vivere sotto scorta

Costretto a vivere sotto scorta dopo le bombe a 'Il Sorriso di Stefano', Luca Vigilante, presidente della cooperativa sociale 'Sanità Più' del gruppo Telesforo e vicepresidente di Universo Salute, il 18 luglio prossimo sarà premiato a Gioia del Colle durante il premio 'Magna Grecia Award & Fest' "per le capacità manageriali, per il coraggio e per la dirittura morale con cui conduce la sua vita lavorativa e professionale vivendo costantemente sotto scorta in seguito ai tre attentati dinamitardi che hanno riguardato la sua famiglia e le sue aziende"

La manifestazione si terrà dal 17 luglio al 2 agosto nelle città di Gioia del Colle e Castellaneta la 23ma edizione del Magna Grecia Awards & Fest. La manifestazione, patrocinata da Mibact, Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese, Puglia Promozione, Città Metropolitana di Bari, Provincia di Taranto, Comune di Gioia del Colle e Comune di Castellaneta, AReSS Puglia, Scripta, l’ambasciatore culturale Nartist e in media partnership con RDS Next e Pop Economy, premierà gli uomini e le donne che si sono contraddistinti in ambito culturale, sociale, civile e artistico nell’ultimo anno.

Il Premio, che quest’anno si unisce al Magna Grecia Awards & Fest (il consueto segmento estivo), sarà dedicato a Nadia Toffa, l’inviata delle Iene prematuramente scomparsa un anno fa, che sarà ricordata durante la serata di gala in programma il 26 luglio a Gioia del Colle, alla presenza di sua madre Margherita.