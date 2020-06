Mattinata, lido abusivo 'apparente' su spiaggia libera: la verità viene a galla dopo 5 anni. Assolta la proprietaria

Blitz al lido balneare “apparente” sulla spiaggia libera di Mattinata, il tribunale di Foggia assolve 38enne garganica. Con sentenza n. 2745 nel procedimento n. 2315/16, è stata assolta la proprietaria di una struttura balneare sul litoraneo garganico e più precisamente sulla spiaggia di Mattinata.

Nel dettaglio, con operazione congiunta dell’agosto 2015, del nucleo di polizia giudiziaria della capitaneria di porto di Manfredonia e la compagnia carabinieri di Manfredonia, era stato sequestrato un lido balneare definito “apparente” perché in ipotesi sprovvisto delle previste autorizzazioni demaniali marittime su un tratto di spiaggia libera, e quindi deferita l’occupazione sine titulo alla competente autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 54 e 1161 del codice della navigazione nonché contestando la violazione dei sigilli essendo alcune strutture già oggetto di sequestro nella corrente stagione estiva.

Di diverso avvisto il tribunale di Foggia e il legale della imputata, l’avv. Pierpaolo Fischetti: “Spiace aver dimostrato che avevamo ragione in un lungo lasso di tempo riservatoci dal processo ma la verità fattuale ci ha ripagato di un clamore mediatico e di un ludibrio continuo e avvilente che non potrà certo essere ripagato se non sotto l’aspetto materiale”.

Disposto con sentenza anche la restituzione delle cose sottoposte a sequestro ovvero 51 basi di ombrellone aventi piattaforma in cemento con relativo tubo in pvc amovibili, 56 ombrelloni, 89 lettini sdraio, 34 tavolini portaoggetti, 9 tavolini e 24 sedie in plastica.