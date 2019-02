C'è una lesione nella galleria 'Passo del Lupo', Anas al lavoro su SS 17: traffico interdetto per altri 40 giorni

Proseguono gli approfondimenti tecnici all’interno della galleria ‘Passo del Lupo’, situata sulla Statale 17/Var “Variante di Volturara”, in provincia di Foggia, necessari a seguito della caduta di alcuni calcinacci dalla volta del tunnel, lato Campobasso, che – lo scorso 1° febbraio – ha comportato l’interdizione al transito del tunnel.

Nel dettaglio, a seguito dei primi interventi di ispezione e disgaggio – dai quali è emersa una lesione in corrispondenza della calotta della galleria – i tecnici Anas (Gruppo FS Italiane) hanno effettuato una serie di accertamenti, anche attraverso l’esecuzione di indagini strumentali, finalizzati a definire i necessari interventi di rinforzo strutturale. I tempi per il ripristino della circolazione all’interno della galleria sono attualmente stimati in circa 40 giorni.

Resta quindi interdetto al transito il tratto compreso tra lo svincolo di San Bartolomeo in Galdo (km 3,650) e lo svincolo per Volturino (km 11,250), con eccezione per i mezzi di soccorso e sgombraneve. Il traffico leggero è deviato, con indicazioni in loco, lungo la strada provinciale 145 (ex SS17). Il traffico pesante in direzione di Termoli proveniente dalla provincia di Foggia può utilizzare la strada statale 16 oppure l’Autostrada A14 “Adriatica”, mentre quello proveniente dalla provincia di Campobasso la strada statale 647 “Fondo Valle del Biferno”.